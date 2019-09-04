В Усть-Майском районе завершена подготовка к отопительному периоду

Усть-Майский филиал Теплоэнергосервиса выполнил все мероприятия по подготовке энергообъектов к новому отопительному периоду. Финансовая составляющая нынешней ремонтной кампании – более 57 млн. рублей.

В обслуживании филиала 17 угольных котельных в отдаленных населенных пунктах: Кюпцы, Эльдикан, Эжанцы, Солнечный, Усть-Мая, Петропавловск, Усть-Миль, Белькачи Усть-Майского района Якутии.

По информации директора Усть-Майского филиала Владимира Харитонова, за лето теплоэнергетики заменили рекордный объем теплосетей (почти 10 километров трубопроводов на 21 участке) и котлов на ресурсоснабжающих объектах в поселках Солнечный, Эжанцы, Усть-Мая, Эльдикан.

На сегодняшний день полностью выполнены работы по промывке и опрессовке трубопроводов, теплосетей, систем отопления, а также плановое хлорирование горячей воды и водопроводов. В рамках подготовки к зиме с шахты Джебарики-Хая в Усть-Майский филиал завезено 35 273 т. угля. С приходом в ближайшее время еще 14 727 т. твердого топлива завоз энергоресурсов для Усть-Майского филиала будет выполнен на 100%.

Директор Усть-Майского филиала Теплоэнергосервиса заверил, все ресурсоснабжающие объекты филиала готовы к запуску тепла.