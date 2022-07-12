В Усть-Майском районе строят новый больничный комплекс

В посёлке Усть-Мая строят современный больничный комплекс по национальному проекту «Здравоохранение». Работы планируют завершить в 2023 году. Сегодня ход работ на объекте проверил глава республики Айсен Николаев.

Как сообщила главврач районной больницы Татьяна Рогожина, сейчас все подразделения ЦРБ располагаются в разных приспособленных помещениях, после ввода нового здания все они разместятся в одном месте, но с разными входами в соответствии со всеми санитарными требованиями.

«Мы обсудили функциональность проектируемых помещений, чтобы они были удобны и для пациентов, и для медперсонала, поскольку у нас предусмотрена многосменная работа. Также больничный комплекс будет блочный, это позволит при необходимости отделить или переместить одно отделение в другое, как при пандемии коронавируса», – отметила Татьяна Рогожина.

Строительство нового больничного комплекса началось в 2021 году. Комплекс рассчитан на 45 коек и поликлинику на 104 посещения в смену.

Трёхэтажное здание общей площадью 5924 кв. м будет состоять из двух блоков с крытым теплым переходом. В больнице также будет дневной стационар на шесть коек, диагностический блок и приёмное отделение для взрослых и детей.

Напомним, старое здание было признано аварийным после экспертизы, проведённой по поручению главы республики.