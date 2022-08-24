В Усть-Майском районе размыло новую дорогу

В Усть-Майском районе размыло новую дорогу перед мостом через Аллах-Юнь. Из-за обильных дождей реки Беска, Бриндакит и Юр вышли из берегов. Напомним, что реконструкцию моста через реку Аллах-Юнь досрочно завершили в начале лета. Мост связывает транспортным сообщением населенные пункты Звездочка, Солнечный и Югоренок, так как альтернативная дорога отсутствует, сообщает тгк @yakutia_kp.

Фото: тгк @yakutia_kp Источник: тгк @yakutia_kp

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