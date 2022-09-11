В Усть-Майском районе обнаружили тело утонувшей девушки

На границе Усть-Майского и Томпонского районов Якутии в притоке реки Алдан обнаружили тело девушки. Об этом сообщили ЯСИА в администрации Усть-Майского района. На место выехали специалисты для установления личности погибшей. Отметим, что в Усть-Майском районе производились поиски 25-летней сотрудницы Роспотребнадзора, которая выехала в Усть-Майский район в служебную командировку. Сообщалось, что моторная лодка, на которой ехали пропавшая и сотрудники улусной администрации, натолкнулась на топляк и перевернулась. Судьба девушки неизвестна по сей день.

Как сообщили в администрации района, вместе со специалистами на опознание обнаруженного тела выехали родственники девушки. Напомним, ранее водолазы Службы спасения Якутии на реке Алдан нашли лодку.

Источник: ЯСИА

Автор: Айаал Аргунов