В Усть-Майском районе нашли виновника несанкционированной свалки

По факту распространения в мессенджере whatsapp о незаконном размещении отходов IV класса опасности на межселенной территории Усть-Майской инспекцией государственного экологического надзора была проведена проверка. Как выяснилось в ходе обследования, нарушителем оказался гражданин П., житель с. Петропавловск. Он полностью признал свою вину.

В отношении нарушителя природоохранного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование. Усть-Майской инспекцией выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. В данное время несанкционированная свалка убрана, административное расследование продолжается.