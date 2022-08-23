В Усть-Майском районе наконец потушен большой пожар, горевший с конца июля

Большим достижением на сегодняшний день можно считать ликвидацию пожара №50 на площади 11 тыс га, действовавший с 25 июля. Пожар ликвидирован силами регионального ГБУ «Авиалесоохрана». На месте ведется вывоз 80 сотрудников лесопожарных формирований из Республики Бурятия, которые приехали на тушение в рамках межрегионального маневрирования, сообщает тгк Земля бизонов.

Всего в Якутии на данный момент действуют 8 лесных пожаров. В Усть-Майском остался один большой пожар на площади 54 тыс га. Тушение лесного пожара проводится силами федеральной «Авиалесоохраны» в количестве 324 человек и 6 единиц техники.

Ситуация в Среднеколымском районе близ села Сылгы-Ытар остается стабильной, угрозы населенному пункту нет. Лесной пожар действует в 18,3 км от поселка. Задымленности не наблюдается. Проведена работа по обустройству противопожарного разрыва вдоль кромки лесного пожара. На кромке пожара работают лесопожарные формирования в количестве 43 человек; 15 человек местного населения ведут наблюдение к юго-востоку и западу от поселка.