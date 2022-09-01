01.09.2022
19:12
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Происшествия

В Усть-Майском районе ищут пропавшую сотрудницу Роспотребнадзора

На реке Алдан в Усть-Майском районе продолжаются поиски 25-летней Александры Николаевой, которая пропала 24 августа 2022 года в результате опрокидывания лодки.

По информации Службы спасения РС(Я), поиски ведутся ежедневно, сообщает тгк Ulus.media
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Фото: тгк Ulus.media
Источник: тгк Ulus.media

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