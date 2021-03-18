В Усть-Майском и Амгинском районах обсудили план капремонта домов

16-17 марта в рамках рабочего визита генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я)» Владимир Ионин посетил Усть-Майский и Амгинский районы по вопросу реализации краткосрочного плана капитального ремонта МКД РС(Я) во всех муниципальных образованиях вышеуказанных районов.

В Усть-Майском улусе (районе) состоялось заседание совета глав муниципальных образований МР «Усть-Майский улус (район)» под председательством главы района Александра Антипина. По итогам заседания было рекомендовано главам муниципальных образований улуса своевременно проводить оплату взносов за капитальный ремонт муниципальных многоквартирных жилых домов, проводить разъяснительную работу среди населения по уплате взносов в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Саха (Якутия)», активно принимать участие в обследовании деревянного жилого фонда на закреплённых территориях.

На следующий день состоялась встреча с первым заместителем главы муниципального района «Амгинский улус (район) Иннокентием Климентовым и главой с.Амга Михаилом Артемьевым. По итогам рабочего визита обсуждены дальнейшие планы работ по реализации краткосрочного плана капитального ремонта МКД РС(Я) в муниципальных образованиях Амгинского улуса (района).

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