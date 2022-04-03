В Усть-Мае прошли районные соревнования по подледной рыбалке

В Усть-Майском районе в День охотника 2 апреля на реке Алдан состоялись VIII районные спортивные соревнования по подледному лову рыбы, посвященные памяти старшего государственного инспектора Усть-Майской районной инспекции охраны природы Виктора Николаевича ПАЩЕНКО. Организатором выступила Усть-Майская инспекция государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я) и Совет по рыболовству и охоте Усть-Майского района. В соревнованиях приняло участие 5 команд: команда «Анастасия», «Чаран», «Петропавловск», команда МВД и команда семьи СТЕПАНОВЫХ.

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После взвешивания улова, призовые места были распределены следующим образом: первое место заняла команда «Петропавловск» (295 гр.), второе место у семьи Степановых (220 гр.), третье – у «Анастасии» (190 гр.), четвертое место заняла команда «Чаран», выловив 175 грамм рыбы, пятое – команда МВД со 135 граммами улова. А также участники соревнований были отмечены следующими номинациями: Надежда Татарченко – «Женщина-рыболов», трехлетняя Дарья Степанова стала «Юным рыболовом» и самую маленькую рыбу поймал Ефим Николаев, а также в конкурсе «Бурение лунки на скорость» победу одержал Николай Ефимов. По результатам соревнований лучшим рыбаком и обладателям кубка Усть-Майской инспекции государственного экологического надзора стал Николай Степанов.

Усть-Майская инспекция государственного экологического надзора выражает благодарность главе кочевой родовой общины КМНС «Юктэ» Леониду Ларионову и народному депутату Руслану Федотову за материальную поддержку.