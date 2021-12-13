13.12.2021
12:28
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Общество

В Усть-Мае инвалида без ног не принимали на соцобслуживание

В результате вмешательства прокуратуры Усть-Майского района инвалид принят на социальное обслуживание

Прокуратура Усть-Майского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите и социальном обслуживании.

Установлено, что одиноко проживающему инвалиду 3 группы проведена ампутация ног, вследствие чего он не мог самостоятельно себя обслуживать, что создавало угрозу его жизни и здоровью.

Вместе с тем Управлением социальной защиты населения и труда Усть-Майского района при поступлении информации об инвалиде в нарушение требований закона меры по его постановке на социальное обслуживание не приняты.

Прокуратура внесла в адрес руководителя органа социальной защиты представление.

В результате вмешательства прокуратуры организовано социальное обслуживание лица с ограниченными возможностями на дому.

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора РС(Я) по взаимодействию со СМИ
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