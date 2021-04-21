В Усть-Мае экс-директор дорожной организации осужден к крупному штрафу

В Усть-Майском районе бывший директор дорожной организации осужден к штрафу в размере 1, 2 млн рублей за незаконную рубку лесных насаждений

Прокуратура Усть-Майского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Дороги Усть-Маи». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый, занимая должность руководителя дорожной организации, при проведении ремонтных работ на республиканской автомобильной дороге «Амга», в отсутствие разрешительных документов, путем дачи незаконных указаний подчиненным работником о расширении карьера за счет валки леса, совершил незаконную рубку лесных насаждений. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду Российской Федерации, составила более 221 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей.

Кроме того, судом в полном объеме удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимого суммы причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.