26.09.2022
19:15
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Общество

В Усть-Куйге проводили призывников

Сегодня в поселке Усть-Куйга, транспортном центре трех янских улусов, состоялись проводы мобилизованных призывников в Российскую Армию. Сопровождать молодых людей до города Якутска будет глава Усть-Куйги Варвара Сергеева.

Из Усть-Куйги призвали четырех человек. Проводить жителей поселка пришли многие земляки. Они пожелали мобилизованным вернуться домой победителями, наказали высоко держать планку северянина-куйгинца.

Утром этого же дня состоялась регистрация брака между призванным в ряды Российской Армии Александром Поникаровским и Викторией Шожанмай. Александр сам работает оператором котельной в Усть-Куйгинском филиале ОАО «Дороги Арктики», а Виктория трудится медсестрой в местной больнице.

Источник: ulus.media

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