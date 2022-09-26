В Усть-Куйге проводили призывников

Сегодня в поселке Усть-Куйга, транспортном центре трех янских улусов, состоялись проводы мобилизованных призывников в Российскую Армию. Сопровождать молодых людей до города Якутска будет глава Усть-Куйги Варвара Сергеева.

Из Усть-Куйги призвали четырех человек. Проводить жителей поселка пришли многие земляки. Они пожелали мобилизованным вернуться домой победителями, наказали высоко держать планку северянина-куйгинца.

Утром этого же дня состоялась регистрация брака между призванным в ряды Российской Армии Александром Поникаровским и Викторией Шожанмай. Александр сам работает оператором котельной в Усть-Куйгинском филиале ОАО «Дороги Арктики», а Виктория трудится медсестрой в местной больнице.

Источник: ulus.media