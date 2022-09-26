26.09.2022
19:15
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Общество
В Усть-Куйге проводили призывников
Сегодня в поселке Усть-Куйга, транспортном центре трех янских улусов, состоялись проводы мобилизованных призывников в Российскую Армию. Сопровождать молодых людей до города Якутска будет глава Усть-Куйги Варвара Сергеева.
Из Усть-Куйги призвали четырех человек. Проводить жителей поселка пришли многие земляки. Они пожелали мобилизованным вернуться домой победителями, наказали высоко держать планку северянина-куйгинца.
Утром этого же дня состоялась регистрация брака между призванным в ряды Российской Армии Александром Поникаровским и Викторией Шожанмай. Александр сам работает оператором котельной в Усть-Куйгинском филиале ОАО «Дороги Арктики», а Виктория трудится медсестрой в местной больнице.
Источник: ulus.media
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