В Усть-Алданском улусе занялись многодетными семьями

В последние дни зимы – 26-28 февраля в Усть-Алданском улусе проведены Дни приема граждан в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На первый день приема обратились 32 многодетных семей. Обсуждались вопросы о социальной поддержке, материнском капитале, сельской ипотеке, благоустройстве и улучшению жилищных условий, назначении досрочной пенсии, а также о направлениях обучения через Центр занятости населения. Вдобавок в рамках Дней приема граждан состоялся круглый стол «Послание Президента РФ: новые меры социальной поддержки семей с детьми» с участием руководства улуса и руководителей предприятий.

Во второй день прошла акция для семей одиноких отцов. Шести семьям одиноких отцов оказана материальная помощь.

В завершающий день проведен личный прием граждан, для 25 многодетных семей оформивших правоустанавливающие документы на земельные участки в с. Борогонцы. Были рассмотрены вопросы оформления документов, местоположения усадеб, подключения к электрическим сетям.