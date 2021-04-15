В Усть-Алданском улусе прошел Форум гражданского активиста

Форум, прошедший 14 апреля в селе Дюпсюн, был посвящен Году Консолидации и творческой работы в Усть-Алданском улусе.

Организаторы форума – администрация района и Координационный Совет по работе с общественными объединениями. Координаторами выступили члены местного политсовета партии «Единая Россия» — замглавы улуса Михаил Борисов и замначальника управления культуры Лена Павлова.

В работе форума приняли участие 193 человек, работа по коммуникативной и творческой части велась в формате 8 круглых столов. В рамках форума была организована защита лучших общественных инициатив муниципальных образований улуса, реализованных к 100-летию образования Якутской АССР за 2020 г. Лучшим общественникам вручили нагрудные знаки «Гражданский активист Усть-Алданского улуса».