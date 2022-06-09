В Усть – Алданском улусе произошло опрокидывание мотоцикла

Водитель был пьян

8 июня в 20:15 в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Усть-Алданскому району поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой Соттинской больницы обратился 54-летний местный житель с травмами, полученными в результате ДТП.

В ходе проверки информации было установлено, что пострадавший получил травмы головы при опрокидывании мотоцикла марки «ИЖ», за рулем которого он находился. Мужчина признался, что перед поездкой употребил одну бутылку водки. Результат освидетельствования показал 1,55 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина не имел права управления этим видом транспорта, в момент ДТП был без мотошлема.

Инспекторами ДПС в отношении нарушителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством не зарегистрированным в установленном порядке, нарушение правил расположения на проезжей части, отсутствие мотошлема, страхового полиса, регистрационных документов, а также езду в нетрезвом виде.

Любым видом транспортного средства необходимо управлять только при наличии водительского удостоверения, которое получают после прохождения и сдачи экзаменов теоретической и практической части Правил дорожного движения. Кроме того, мотоцикл непременно должен быть зарегистрирован, согласно правилам регистрации автотранспорта, иметь государственный номер, полис ОСАГО. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотозащиту.

Госавтоинспекция призывает водителей быть сознательными и не преступать закон. Если вы увидели, как за руль садится нетрезвый человек или заметили водителя, который неадекватно ведет себя на дороге, сообщите об этом по номерам 02, 127, в районах – по номерам отделов полиции. Один звонок может предотвратить трагедию на дороге!