В Усть-Алданском улусе потерялась 70-летняя бабушка

Пропала Александра Васильевна Находкина 1948 года рождения, вышла из дома в субботу, 20 августа, с улицы Мелиораторов, 2 села Мындаба. Поиск ведётся на территории Мюрюнского, 1 Хоринского и Хоринского наслегов.

Была одета в черную кофту с воротником, черные брюки, кроссовки светлые с полосками, носила белый платок и маленькую серую сумку.

Особые приметы: при ходьбе прихрамывает.

Лиц, видевших пропавшую, просим сообщить по тел: +7-999-560-06-76, +7-914-822-30-31.