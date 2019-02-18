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Якутия
18 февраля 2019, 14:00
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В Усть-Алданском улусе открылся новый спортивный зал

В Год консолидации в I Хоринском наслеге Усть-Алданского улуса открылся новый спортивный зал. По информации пресс-службы администрации МР “Усть-Алданский улус (район)», спортивный зал построен по программе добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». Объект полностью благоустроенный, с раздевалками, душевыми, кабинетами для персонала. Недавно здесь также была введена котельная. 

На торжественной церемонии открытия жителей села поздравили руководство улуса, наслегов, представители спортивных федераций, общественных объединений, были вручены сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

«Поздравляю всех со знаменательным днем для нашего улуса. Строительство спортзала сплотило нас всех. Символично, что зал открылся именно в Год консолидации. Когда население и администрация имеют единую цель, поддерживают друг друга, то результат не заставит себя долго ждать. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям, мы достойно примем Спортивные игры народов Якутии в 2022 году», — отметил глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов.

Отметим, что село Чаран находится недалеко от села Борогонцы, поэтому спортивный зал планируется задействовать во время проведения VIII Спортивных игр народов Якутии в 2022 году.  Объект ранее уже осматривал   республиканский оргкомитет Игр.

Село славится своими спортсменами, здесь живут призеры чемпионатов мира и Европы, а сборная наслега является многократным призером районных спартакиад.

Местные жители гордятся именами своих земляков: призером чемпионата мира по гиревому спорту Алексеем Аммосовым, абсолютным чемпионом Якутии по мас-рестлингу Айсеном Атастыровым, призером чемпионата Европы Артуром Орловым, призером V Игр «Дети Азии» по женской борьбе Анжелой Черноградской, призером чемпионата России «Золотая лига» по мини-футболу среди студентов Айталом Бурцевым, первым и единственным из усть-алданцев мастером спорта СССР по боксу, чемпионом СССР Константином Бурцевым и многими другими.

А теперь в новом спортивном зале будут расти юные, подающие надежды спортсмены, некоторые из которых уже являются призерами республиканских турниров.

Источник: Пресс-служба Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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