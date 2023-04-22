В усть-алданском селе один забил двоих насмерть

В конце сентября 2022 года К., Т. и С. в сельской бане распивали спиртные напитки, в ходе чего возник конфликт. У К. на почве личных неприязненных отношений возник умысел на убийство Т. и С.. В ходе ссоры он вышел из бани во двор, подобрал черенок от веника и металлическую спинку кровати, и нанес ими не менее 41 удара Т., и не менее 31 удара С., в том числе в области жизненно-важных органов. От полученных ударов Т. и С. скончались на месте.

Суд приговорил: К. назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба Верховного суда РС(Я).

Произошло убийство в селе Тит-Ары Усть-Алданского района, Уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ вел Чурапчинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по республике. По версии следствия, убийства произошли на почве личной неприязни, сообщила пресс-службы СУ СК России по Якутии.