В Усть-Алданском районе открылся новый спортзал

Сегодня, 15 февраля 2019 года, в селе Чаранг 1-го Хоринского наслега Усть-Алданского улуса открылся новый спортивный зал. Село Чаранг является родиной знаменитых мастеров мас-реслинга Айсена Атастырова, Артура Орлова, чемпиона мира по гиревому спорту среди ветеранов Алексея Аммосова, мастера спорта СССР по боксу Константина Бурцева. Новый спортивный зал станет ареной захватывающих схваток VIII спортивных игр народов республики, которые будут проходить 2022 года в Усть-Алданском районе. Источник: Аркадий Охлопков

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