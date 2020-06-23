В Усть-Алданском районе зажгли «огни памяти»

22 июня в 4 часа утра – в День памяти и скорби состоялось одновременное зажжение огней в 21 наслеге Усть-Алданского улуса

В этом году, встречая 75-летие Великой Победы, во всех наслегах Усть-Алданского улуса построены сооружения «Огонь памяти». Они располагаются у мемориалов и стендов посвященным павшим воинам. Впервые они были синхронно зажжены в священный праздник Великой Победы – 9 мая.

“В День памяти и скорби жители Усть-Алданского улуса, вместе со всем российским народом поклонились светлой памяти павших воинов, наших земляков, отдавших свою жизнь во имя свободы и независимости Родины”, – отметил Иван Колодезников, идейный вдохновитель акции, заместитель секретаря Усть-Алданского местного отделения ЯРО партии “Единая Россия”.