В Усть-Алданском районе зажгли «огни памяти»
22 июня в 4 часа утра – в День памяти и скорби состоялось одновременное зажжение огней в 21 наслеге Усть-Алданского улуса
В этом году, встречая 75-летие Великой Победы, во всех наслегах Усть-Алданского улуса построены сооружения «Огонь памяти». Они располагаются у мемориалов и стендов посвященным павшим воинам. Впервые они были синхронно зажжены в священный праздник Великой Победы – 9 мая.
“В День памяти и скорби жители Усть-Алданского улуса, вместе со всем российским народом поклонились светлой памяти павших воинов, наших земляков, отдавших свою жизнь во имя свободы и независимости Родины”, – отметил Иван Колодезников, идейный вдохновитель акции, заместитель секретаря Усть-Алданского местного отделения ЯРО партии “Единая Россия”.
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх