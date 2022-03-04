В Усть-Алданском районе отремонтируют автодороги

Работы по ремонту и обеспыливанию дорог проведут в Усть-Алданском районе к VIII Спортивным играм народов Якутии. Состязания пройдут в сёлах Борогонцы, Мындаба, Сырдах и Чаранг.

В феврале Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время выездного заседания оргкомитета Игр ознакомился с ходом подготовки и дал поручения ответственным органам. В рамках исполнения поручений Айсена Николаева в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии прошла встреча с представителями Усть-Алданского района и региональных дорожных служб.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев заявил, что в с. Борогонцы в рамках капитального ремонта запланировано асфальтирование и расширение дорожного полотна улицы Юннатов до 8,5м и улицы Ленина до 9м. Улица Стрекаловского будет расширена до 11,5м и забетонирована. На эти цели будут направлены субсидии из Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Кроме того, будет проведено обеспыливание региональных автомобильных дорог «Мюрю», «Борогон».

Владимир Сивцев поручил ГКУ «Управлению автомобильных дорог РС(Я)» подготовить предложения по графику производства работ и определить протяженности участков по обеспыливанию региональных автомобильных дорог «Мюрю», «Борогон».

Отметим, что задачей ведомства является грамотное распределение пассажиропотока и обеспечение безопасности. Так, в числе прочих работ Министерство разработает схему движения автотранспорта на причалах паромной переправы и привлечет дополнительные паромы в период проведения спортивных игр.Будет проведено благоустройство территории паромных причалов «Якутск – Нижний Бестях» и «Кангалассы–Соттинцы».

Напомним, VIII Спортивные игры народов республики Саха (Якутия) в Усть-Алданском улусе пройдут с 4 по 9 июля 2022. В соревнованиях ожидается участие свыше 2000 спортсменов. В программе – 16 видов спорта: аэробика, баскетбол, волейбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, шашки, шахматы, стрельба из лука, пулевая стрельба, гиревой спорт, спортинг, бокс.