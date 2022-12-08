В Усть-Алданском районе диспансеризацию прошли около четырех тысяч человек

Врачи Усть –Алданской центральной районной больницы проводят огромный пласт работы с населением в части диспансеризации и уверяют, что выявление заболеваний на ранних стадиях играет важную роль в предотвращении их дальнейшего развития и призывают не игнорировать диспансеризацию. Ведь цель диспансеризации – это, в первую очередь, раннее выявление болезней системы кровообращения (ишемической болезни сердца и сосудистых заболеваний), злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких, то есть тех хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности населения. С начала текущего года диспансеризацию взрослого населения прошли 76,7% населения Усть –Алданского района. Это около четырех тысяч человек.

Ежегодный профосмотр прошли более 10 тысяч жителей района, это 100% охват населения. Что касается углубленной диспансеризации, перенесших ковид, то здесь охват населения составил 90,8%- это более тысячи пациентов.

А мы напомним, что диспансеризация проводится бесплатно, в два этапа. Первый этап обследования необходим для диагностики и выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний и рисков их развития. Второй этап по сути является дообследованием, проводится исходя из полученных результатов первого и включает консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза.