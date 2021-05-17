В Усть-Алданском и Намском районах сохраняется угроза подтопления

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит на территории Олекминского и Хангаласского районов. Нижняя кромка основного ледохода наблюдается у н.п. Покровск уровень воды 648 см при критическом 1370 см, а верхняя кромка в 50 км ниже н.п. Мача уровень воды 680 см, у г. Олекминск уровень воды составляет 559 см, при критическом в 1350 см. Протяженность ледохода составляет 692 км. в ближайшие сутки-двое ожидаются подвижки льда у г. Якутск. Ледоход на реке Лена в устьевой части р. Алдан будет проходить 19-21 мая.

На реке Алдан ледоход проходит по территории Усть-Алданского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Батамай, уровень воды составляет 724 см при критическом 1134 см, а верхняя кромка находится в 30 км ниже н.п. Верхоянский Перевоз уровень воды составляет 851 см, при критическом 1300 см. В ближайшие сутки-двое ледоход будет проходить в устьевой части. В случае образования заторных явлений в устьевой части реки, подпора воды с р. Лена, существует вероятность подтопления населенных пунктов Кыллай, Чериктей, Дыгдал Усть – Алданского района, н.п. Арбын Намского района.

На реке Вилюй ледоход проходит по территории Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов. Нижняя кромка располагается в 30 км ниже н.п. Хатырык – Хомо, уровень воды составляет 804 см при критическом 1158 см, а верхняя кромка в 50 км выше н.п. Верхневилюйск, уровень воды составляет 869 см, при критическом 1330 см. Протяженность ледохода составляет 396 км. 18-20 мая ожидается выход волны вскрытия с р. Вилюй на р. Лена.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже н.п. Сухана, уровень воды составляет 653 см, критического уровня нет, а верхняя кромка – у н.п. Оленек, уровень воды составляет 878 см. Протяженность ледохода составляет 574 км. В ближайшие двое – трое суток ледоход ожидается в нижнем течении реки.

Нижняя кромка ледохода на реке Колыма наблюдается у н.п. Зырянка, уровень воды составляет 523 см, а верхняя кромка в 23 км ниже г.п. Коркодон Магаданской области. Протяженность ледохода составляет 230 км. У г. Среднеколымск уровень воды составляет 486 см при критическом 1200 см. Вскрытие реки у н.п. Среднеколымск ожидается 19-24 мая.

На реке Яна на участке Верхоянск – Сайды в пределах Верхоянского района наблюдаются закраины и вода на льду. 18-21 мая ожидается вскрытие реки в Верхоянском районе.

На реке Индигирка в верховьях наблюдаются закраины, вода течет поверх льда, суточный подъем составляет 20-30 см. 17-18 мая ожидается подвижка льда в верхнем течении реки.

«На северных реках региона наблюдается подъем суточного уровня воды, на территории Усть-Алданского и Намского районов сохраняется угроза подтопления, в случае образования заторных явлений. Для мониторинга паводковой обстановки на реках республики работает 4 оперативные группы от МЧС России, на завтра запланировано убытие оперативной группы «Колыма -1» в Среднеколымский район», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).