В Усть-Алдане местный житель стал жертвой интернет-мошенников

Выяснилось, что потерпевший решил купить кабину автомобиля «УАЗ» через Интернет. Вскоре с ним связался «продавец», который сообщил, что готов продать кабину за 20 000 рублей. Далее неизвестный пояснил, что живет в г.Хабаровск и готов отправить товар через транспортную компанию.

После этого потерпевший общался уже с «женщиной-курьером», которой он отправил 11 000 рублей якобы за перевозку. Далее неизвестная сообщила, что груз прибыл в г.Томмот и попросила доплату, на что потерпевший отказался.

Мужчина решил связаться с продавцом, а затем обратился в транспортную компанию, после чего понял, что его обманули.

О случаях мошенничества сообщается каждый день. МВД по Республике Саха (Якутия) напоминает, что не стоит переводить незнакомым людям денежные средства. Расплачиваться за товар лучше при личной встрече.