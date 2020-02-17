В ушах солдат той войны будет всегда гудеть Афган…

Вчера Россия отметила памятный день — день вывода советских войск из Афганистана. Для «афганцев» это свой день Победы и день Памяти. В этом году этот день в России отмечается десятый раз. Воины-афганцы, наверное, встретились, помянули павших боевых друзей. Мало кто знает, что в нашем городе есть скромный бюст их боевого товарища Владимира Калашникова, погибшего при проведении боевой операции в Зарденской долине в ноябре 1985 года. К нему воины-афганцы обычно приходят 15 февраля.

Врач-травматолог высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, заслуженный врач республики Сергей Иванович СОФРОНОВ профессию свою получил в армии. Служил в Афганистане санинструктором в 1986-88 годах. Год назад, когда отмечалось 30-летие вывода советских войск из Афганистана, я, побывав на торжественном мероприятии, посвященном этой дате, попросила врача-травматолога Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Сергея Софронова рассказать о службе в составе ограниченных войск. Сергей Иванович рассказал о встрече воинов-афганцев, состоявшейся в Майе, где состоялась презентация книги полковника в отставке, кадрового военного, служившего командиром мотоманевренной группы погранвойск в Афганистане Усементая Алексеева.

— Последняя наша встреча была десять лет назад в Якутске, поэтому я считаю нынешнюю встречу очень знаменательной, — рассказал он тогда. — К тому же в этом году вышла вторая книга Усементая Николаевича «Афганистан в судьбах якутян», в ней он собрал воспоминания многих живущих в Якутии воинов-афганцев. Книга написана на двух языках. На встрече в Майе Усементай Николаевич сказал, что сделал так потому, что передать в переводе с якутского чувства очень сложно.

Мы листали книгу, я с нетерпением ждала, когда он расскажет о себе, о войне, но Сергей Иванович сказал о себе буквально чуть-чуть. Тема эта больная, очень личная, поэтому я не стала бередить ему душу. Доктор принес фотографии тех лет, конечно, любительские, неважного качества, но все равно по ним можно себе представить, как это было. Я понимала, что главной его целью было рассказать о книге своего боевого товарища.

— Вот воспоминания моего друга Бориса Алексеева, — рассказывал Сергей Иванович. — Он попал в Афганистан, еще учась в Намском ПТУ, вот Дмитрий Алексеев пишет, Артур Аникин… Книга вышла тиражом всего в сто экземпляров. Я очень благодарен Усементаю Николаевичу, что он взялся за нее, это важно не только для нас, участников афганской войны, но и для молодежи, ведь сейчас многие и не знают ничего об этом времени…

А вот и то самое «чуть-чуть». Увидев, что я держу фотографию, где он сидит в кабине грузовика, Сергей Иванович сказал:

— Я был санинструктором. К каждой роте был прикреплен санинструктор, они сопровождали автоколонны, перевозившие груз, две роты перевозили ГСМ, три — снаряды, оружие, продукты. Идешь колонной, машина за машиной, вдоль дорог – кишлаки, подорвавшиеся на минах наши машины. Сидишь, конечно, напряженно, где угодно может быть засада, в любой момент можно попасть под обстрел. Самая опасная зона — «зеленка», оазис, окружающий большие города. Слышали, наверное, о Кандагарской «зеленке»? Медицинское обеспечение всех пяти рот было обязательным, работы санинструкторам хватало, мы оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим и направляли в ближайшую санчасть…

На медицинский факультет Якутского университета Сергей поступил после Афганистана. С третьего курса работал медбратом, до этого — санитаром в республиканской больнице.

Мой визави сокрушался, что ни о 30-летии вывода советских войск из Афганистана, ни о встрече воинов-афганцев в Майе, ни о выходе книги Усементая Алексеева нигде в республиканских СМИ не прозвучало. Он сказал, что 15 февраля состоится торжественное открытие памятника ветеранам боевых действий (в том числе воинам-афганцам), что они с друзьями традиционно соберутся у бюста Владимиру Калашникову, а потом выступят на НВК «Саха» в программе Эдуарда Рудых.

Я помню, с каким волнением 15 февраля 1989 года мы смотрели, как по мосту идут танки, слушали выступление командующего 40-й армией генерал-лейтенанта Бориса Громова.

— Нашим солдатам, которые прошли эти девять лет, надо памятники ставить, — сказал тогда командующий журналистам, стоя на мосту через реку Амударья, а на деле воины-афганцы очень тяжело пережили «лихие» 90-ые, кто-то не мог найти работу, чтобы свести концы с концами, кто-то умер от полученных на войне ран, кто-то сломался…

Несколько дней спустя встретилась я с Усементаем Алексеевым, он рассказал мне, как работал над следующей своей книгой о воинах-афганцах, как разыскивал своих солдат, как трудно собирался материал, как тяжело было найти деньги на издание книги. Усементай Николаевич Алексеев, который в тридцать три попал на Афганскую войну и руководил мотоманевренной группой в составе трехсот пяти человек.

— Мы закрыли границу со стороны Ирана, — рассказал он. — Задачей группы было пресечение нападения из-за границы, также оказание интернациональной помощи местным жителям. Вернулся домой в мае 1985 года. Однажды, когда я работал в администрации города в 2008 году, раздался телефонный звонок. Из Перми. Звонил один из моих солдат. Тогда я и начал разыскивать своих ребят, ездил, встречался с ними, записывал их воспоминания. Так началась книга «Карези-Ильяс». Конечно, возникли сложности с изданием книги. Первую книгу я издал на средства семьи, но когда сыновья сказали, что готовы оплатить издание и вторую, я принципиально не согласился. Я считаю, что патриотическое воспитание – это дело государственное, поэтому и оплатить издание «Карези-Ильяс» должно государство. Благодаря Юрию Владимировичу Бережнову нам удалось в 2018 году ее издать. Правда, получилось напечатать всего восемьдесят один экземпляр. Хорошо, хоть отправил книги семьям погибших ребят. Хотелось бы, чтобы она попала в библиотеки, школы, чтобы молодёжь узнала о подвигах старшего поколения, училась на их примерах мужеству.

В боевых действиях на территории Афганистана приняли участие шестьсот двадцать тысяч советских солдат и офицеров, пятнадцать тысяч из них погибли. По данным Военного комиссариата нашей республики в этой войне участвовало восемьсот семьдесят четыре якутянина, двадцать четыре получили ранения, четырнадцать остались инвалидами, десять вернулось «грузом 200».

Война в Афганистане — одна из трагических страниц нашей истории, и советские воины проявили в ней лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. Чужая земля, чужая война, но они, советские солдаты и офицеры, в трудных условиях постоянных столкновений с моджахедами, в жестоких боях за стратегические объекты, ежечасно подвергаясь смертельной опасности, честно выполнили свою миротворческую миссию.

— В средствах массовой информации материалы о событиях в Афганистане появляются редко, да и то обычно об одном каком-то человеке, — сокрушается Алексеев. — Сейчас активными восстановителями истории мотоманевренных групп, десантно-штурмовых маневренных подразделений в интернете являются рядовые солдаты афганской войны. Это они пишут воспоминания, они организовывают и проводят встречи сослуживцев и однополчан. Для них славнее, героичнее, чем их подразделения, нет. Вот и я, с легкой подачи моих солдат, сижу и пытаюсь восстанавливать некоторые моменты двадцатипятилетней давности…

Эпиграфом к книге Усементай Алексеев взял слова из стихов воина-афганца: «Вспомнится нам еще не раз тихое местечко Карези-Ильяс». И это так, в ушах солдат той войны будет всегда гудеть Афган…