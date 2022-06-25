В Ус-Хатыне эвакуируют авто, припаркованные не по правилам

На местности Ус Хатын патрулируют эвакуаторы с самого утра. Машины, припаркованные в неположенном месте, увозят на штрафстоянку. Соблюдайте правила! Фото от подписчика тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News Источник: тгк Yakutsk News

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