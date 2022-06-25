25.06.2022
16:06
342

Происшествия

В Ус-Хатыне эвакуируют авто, припаркованные не по правилам

На местности Ус Хатын патрулируют эвакуаторы с самого утра. Машины, припаркованные в неположенном месте, увозят на штрафстоянку. Соблюдайте правила! Фото от подписчика тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх