26.06.2022
11:33
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Якутск

В Ус Хатын выпал толстый слой «черного снега»

Как мы помним, перед Ысыахом Туймаады власти обещали обеспылить дорогу. Тем не менее, в местности Ус Хатын пыль стоял столбом и укутал припаркованные машины толстым слоем «черного снега».

Один из владельцев этих машин предложил мэрии купить всем гостям новые воздушные фильтры.

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии

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