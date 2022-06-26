В Ус Хатын выпал толстый слой «черного снега»

Как мы помним, перед Ысыахом Туймаады власти обещали обеспылить дорогу. Тем не менее, в местности Ус Хатын пыль стоял столбом и укутал припаркованные машины толстым слоем «черного снега».

Один из владельцев этих машин предложил мэрии купить всем гостям новые воздушные фильтры.