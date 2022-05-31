В Ус Хатын обрушились сэргэ: Ждать беды?

На конкурс, объявленный «Таинственный обряд в моей жизни», объявленный SakhaLife, поступила первая работа. Представляем ее вниманию читателей.

Здесь вдалеке от людских глаз доживают свой век Сэргэ – ритуальные коновязи.

В национальной культуре народа Саха существуют традиции не только установления сэргэ по знаменательным событиям, но и его утилизации. Мы, Саха, бережно относимся к национальным традициям, что иногда может выглядеть как суеверие. Следовать этим обрядам или нет – каждый решает сам. Но знать их стоит. SakhaLife расскажет, что делать с упавшим сэргэ.

СПРАВКА

Сэргэ – коновязь у скотоводческих народов, которую устанавливали у балагана или юрты. Изначально она использовалась по прямому назначению – для привязывания лошади. В наши дни сэргэ большей частью является ритуальным столбом, одним из главных символов и украшений национального праздника Ысыах. Существует огромное разнообразие сэргэ по значению, внешнему виду и размерам. Но главное свойство, которое приписывается всем сэргэ – это связь с духами и божествами.

Оказывается, не стоит бояться упавшего сэргэ, если она сгнила у основания и упала от ветхости, повалена ветром или животными. Все в этой жизни имеет начало и конец, вещам свойственно со временем разрушаться, так и с ритуальной коновязью. Просто нужно соблюсти некоторые правила при утилизации упавшего сэргэ.

До национального праздника летнего солнцестояния и белого изобилия – Ысыах, остается три недели. Срок из категории — для кого-то еще, а для кого-то уже. За два пандемийных года, когда самый любимый и массовый в народе праздник отменяли, на некоторых участках местности Ус Хатын города Якутска строения пришли в негодность. Их нужно срочно демонтировать и отстроить заново.

Так получилось и с территорией Верхнеколымского района. Земляки пришли в ужас, когда при осмотре участка обнаружили поваленные изгороди, накренившуюся входную арку, а главное – валяющуюся на земле сэргэ. Пригласили мастера Вячеслава ЯРОЕВА, который согласился изготовить новую коновязь. С этим вопрос решается. Землячество задалось другим вопросом — что делать с упавшим сэргэ? Яроев как знаток своего дела, поделился, что есть традиция с благодарностью, испросив благословения духов, спускать сэргэ в реку во время ледохода. Есть другой способ – найти в лесу дерево с двумя стволами и прислонить к нему. Оказывается, появился и третий способ.

«Только начали искать машину, чтобы свезти коновязь к реке, как услышали, что в Ус Хатыне есть кладбище сэргэ, — рассказывает председатель Верхнеколымского землячества Лидия ЗАХАРОВА. – По-якутски звучит благозвучнее, даже поэтически — эмэҕирбит эбэтэр өлүктүйбүт сэргэлэр түөлбэлэрэ. Но смысл, конечно же, от этого не меняется. И мы решили во что бы то ни стало найти это место и с соблюдением всех правил утилизировать сэргэ. Наши поиски осложнились тем, что никто не мог указать, где это место. Многие слышали впервые. Тогда мы обратились за помощью к Антониде КОРЯКИНОЙ, в прошлом начальнику Управления культуры и духовного развития ГО «город Якутск», стоявшей у истоков создания, обустройства местности Ус Хатын и организации там городского праздника Ысыах и доктору исторических наук, археологу, автору научных трудов, книг о ритуальных традициях якутов, директору архитектурно — этнографического комплекса «Ус Хатын” и научному консультанту при его обустройстве Вильяму Федоровичу ЯКОВЛЕВУ. Конечно же, с их помощью мы в тот же день утилизировали свое сэргэ. До общения с Вильямом Федоровичем предположений у нас было много, вплоть до такого, что сэргэ распиливают и закапывают в землю. Реальность оказалась намного интереснее.

Сэргэ выкапывают с основания и свозят на специальное место. Там его заново устанавливают, как говорится, на веки вечные. Что заметила, на кладбище сэргэ все коновязи направлены лицом к западу. Вспомнилось, что в традициях тюрков при захоронениях класть человека головой к западу. Наверно, так надо по поверьям. Находится это место на территории ипподрома. Многие видят его, но оно не диссонирует с окружающим пространством и убранством, поэтому не бросается в глаза. К тому же находится посреди небольшой рощицы. Просто это еще одно знаковое место в Ус Хатын, где установлено много старых почерневших сэргэ ”, — поделилась Лидия Афанасьевна.

С течением времени, конечно же, деревянные ритуальные строения, установленные три десятка лет назад, как сэргэ Верхнеколымского района, приходят в негодность. Отрадно, что еще в те далекие годы устроители Ус Хатына изначально предусмотрели место под их утилизацию согласно народных традиций. И в наше время познание этих традиций дает человеку понимание всего глубинного смысла бережного отношения к ритуальным строениям и ко всему прошлому.