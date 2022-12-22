22.12.2022
15:55
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Общество

В Ураса-Молл прошли пожарно-тактические учения

В Якутске в рамках республиканских учебно-методических сборов прошли пожарно-тактические учения в торговом центре «Ураса-Молл».

«Главная цель учений — в полном объеме подготовить личный состав подразделений к действиям по спасению и эвакуации посетителей, тушению пожара в здании с массовым пребыванием людей и в условиях сильной задымленности. Кроме того, важно отработать взаимодействие с персоналом объекта и другими оперативными службами, привлекаемыми для тушения пожаров и проведения других неотложных работ», — отметил Максим Денисов, начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по РС(Я).

Согласно легенде, в торгово-развлекательном центре на втором этаже в магазине «Kari» произошло возгорание в результате короткого замыкания. Пожару был присвоен второй ранг сложности. На объекте непосредственно работали 13 единиц техники, 49 человек личного состава Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Для отработки взаимодействия на учения были привлечены бригада скорой медицинской помощи, Служба спасения Якутии и дежурный экипаж полиции.

 «Безопасность посетителей для нас, прежде всего. Наши сотрудники отработали на «отлично» и действовали четко по инструкции. Противопожарная подготовка, инструктажи персонала и совместные учения с сотрудниками МЧС России очень важны и регулярно планово проводятся», — рассказал Василий Перевалов, главный инженер торгового центра «Ураса Молл».

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к отработке первоочередных действий: поиску и эвакуации людей из торгового центра, разведке и тушению возгорания.

— «В ходе пожарно-тактических занятий все учебные вопросы были отработаны, цели достигнуты, кроме того проверена работоспособность системы пожарного мониторинга и эффективность действий персонала торгового центра» — добавил Максим Денисов.

Фото: пресс-службы
Источник: Зинаида Дьяконова, старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по РС (Я)

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