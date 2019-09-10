В управлении образования обманули Сардану Авксентьеву?

Город не готов к отопительному сезону Бравурные доклады Управления образования о 100 процентной готовности города к отопительному сезону, не соответствуют действительности. Об этом заявила мэр Сардана Авксентьева во время вчерашнего прямого эфира. Она крайне недовольна этой новостью

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