В университетах Москвы представлены экспозиции о Дальнем Востоке

В рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2022» в образовательных учреждениях Москвы и Московской области с 26 сентября по 28 октября 2022 года проходит интерактивная экспозиция, рассказывающая о возможностях развития на Дальнем Востоке.

В экспозиции презентованы все регионы Дальнего Востока. Республика Саха (Якутия) представлена в информационной зоне «Работа на Дальнем» с данными о рабочих местах на промышленных предприятиях, в интерактивной фотозоне, где демонстрируются достопримечательности региона – Ленские столбы, ледник Булуус, музей мамонта, горы Кисилях и другие.

Посетив экспозицию, студенты и молодые специалисты получают информацию о жизни, работе, учебе и путешествиях на Дальнем Востоке, а также узнают о мерах поддержки переселенцев.

В этом году участниками проекта, реализованного при поддержке Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), стали Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Московский авиационный институт (МАИ), Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева (РХТУ), Университет науки и технологий МИСИС, Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС), Московский государственный строительный университет (МГСУ), Российский технологический университет МИРЭА, Российский университет дружбы народов (РУДН), Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).

Мобильная экспозиция состоит из нескольких зон: информационные зоны «Человеческий капитал», «Путешествуй на Дальний», информационная зона регионов Дальнего Востока «Работа на Дальнем», интерактивная фотозона регионов Дальнего Востока, информационная зона «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока».

Комплекс мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2022» проходит по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.