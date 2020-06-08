В улусах Якутии новые случаи коронавируса

Три месяца длится борьба с новой коронавирусной инфекцией у нас в республике. заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга Балабкина вновь призвала якутян ограждать себя от заболевания, соблюдая строгие санитарные и другие ограничительные меры. Именно так можно проявить уважение к работе врачей, которые в течение трех месяцев борются с коронавирусом, не имея возможности увидеться со своей семьей. Ольга Балабкина отметила, что на сегодняшний день система здравоохранения республики справляется с возникшей нагрузкой.

8 июня вице-премьер Якутии Ольга Балабкина на вечернем брифинге проинформировала журналистов о том, что на данный момент в Якутии зарегистрированы 2611 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели 80 человек, в том числе новые случаи зарегистрированы в Якутске — 69, в Намском районе — 1, в Алданском районе – 5, в Горном районе — 1, в Мегино-Кангаласском районе — 4.

Основной причиной распространения вируса является передвижение граждан внутри своего района и также завоз инфекции из-за пределов муниципального образования. По каждому району, где имеется распространение вируса, принимаются локальные решения с учетом местных особенностей и конкретной ситуации. Например, в противодействие распространению коронавируса в Намском районе принято решение организовать выездную торговлю, чтобы минимизировать поездки в районный центр.

Ольга Балабкина обратила внимание на то, что проведение ЕГЭ будут организовано с учетом обеспечения безопасности выпускников. Данный вопрос находится на контроле у главы РС(Я) Айсена Николаева.