30.08.2019
11:38
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Культура & Образование

В Улахан Ане установлен памятник Айыы Уола

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Айыы уолугар-Александр Самсоновка Улахан Ааҥҥа памятник туруорбуттар. . Справка: Александр Иннокентьевич Самсонов — Айыы Уола — (7 января 1978, Улахан-Ан, Орджоникидзевский район, Якутская АССР — 12 октября 1998) — якутский певец, автор и исполнитель более 30 песен, включённых в 2 альбома. В конце 90-х стал звездой якутской молодёжи, выпустил клип и песенник, республиканская молодёжная газета «Эдэр Саас» сделала его своим героем и талисманом. Умер на пике славы в 20 лет. . #sakhalife #александрсамсонов #айыыуола #улаханан #Якутия #памятникиякутии

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В селе Улахан Ан установлен памятник якутскому певцу Александру Самсонову — Айыы Уола

Википедия : Якутский певец, автор и исполнитель более 30 песен, включённых в 2 альбома. В конце 90-х стал звездой якутской молодёжи, выпустил клип и песенник, республиканская молодёжная газета «Эдэр Саас» сделала его своим героем и талисманом. Умер на пике славы в 20 лет.

Источник: Из присланного в редакцию
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