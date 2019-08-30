30.08.2019
11:38
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Культура & Образование
В Улахан Ане установлен памятник Айыы Уола
В селе Улахан Ан установлен памятник якутскому певцу Александру Самсонову — Айыы Уола
Википедия : Якутский певец, автор и исполнитель более 30 песен, включённых в 2 альбома. В конце 90-х стал звездой якутской молодёжи, выпустил клип и песенник, республиканская молодёжная газета «Эдэр Саас» сделала его своим героем и талисманом. Умер на пике славы в 20 лет.
Источник: Из присланного в редакцию
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