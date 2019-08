В Улахан Ане установлен памятник Айыы Уола

View this post on Instagram

Айыы уолугар-Александр Самсоновка Улахан Ааҥҥа памятник туруорбуттар. . Справка: Александр Иннокентьевич Самсонов — Айыы Уола — (7 января 1978, Улахан-Ан, Орджоникидзевский район, Якутская АССР — 12 октября 1998) — якутский певец, автор и исполнитель более 30 песен, включённых в 2 альбома. В конце 90-х стал звездой якутской молодёжи, выпустил клип и песенник, республиканская молодёжная газета «Эдэр Саас» сделала его своим героем и талисманом. Умер на пике славы в 20 лет. . #sakhalife #александрсамсонов #айыыуола #улаханан #Якутия #памятникиякутии