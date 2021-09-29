В Улахан-Ан строят модульное здание врачебной амбулатории

В селе Улахан-Ан этим летом началось строительство модульного здания врачебной амбулатории. Напомним, ранее пресс-служба Хангаласской Центральной районной больницы сообщала о том, что благодаря финансовому лизингу у больницы появилась юридическая возможность начать строительство двух новых объектов здравоохранения — модульного здания врачебной амбулатории в селе Улахан-Ан и скорой медицинской помощи в г. Покровск. Как рассказала заместитель, глава МО «Мальжагарский 2-й наслег» Ирина Кириллина в строительстве задействовано и местное население. «Своими силами отсыпали фундамент. Из местного населения в строительстве участвуют 3 мужчин. Подрядчик — ООО «Стройкомплект». Все строительные материалы приезжают в наслег своевременно, на сегодняшний день отставаний нет», — рассказала Ирина Петровна. Объекты будут возведены до конца текущего года. Общая стоимость двух объектов — 22 млн рублей.

Договор финансовой аренды со строительными организациями-подрядчиками заключен на три года, в течение которых Хангаласская ЦРБ за счёт средств ОМС оплачивает платежи по сделке согласно утвержденному графику. В конце срока действия договора оба здания будут выкуплены райбольницей по остаточной стоимости.