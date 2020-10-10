В указ главы Якутии внесены изменения

По решению оперативного штаба республики по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19) в указ главы Якутии от 1 июля 2020 года № 1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены изменения.

Согласно указу, организациям независимо от форм собственности предписано еженедельно проводить генеральную и санитарную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.

В предприятиях оптовой и розничной торговли, общественного питания, сферы услуг площадью свыше 400 кв. м. дезинфицирующие мероприятия должны проводиться по понедельникам с 08.00 до 12.00 часов с закрытием объектов.

В предприятиях площадью менее 400 кв. м. дезинфекция будет проводиться по воскресеньям с 08.00 до 12.00 часов с закрытием объектов.

В иных организациях дезинфекция, как и раньше, будет проводиться по воскресеньям.

Кроме того, глава Якутии Айсен Николаев по итогам заседания Республиканского оперативного штаба поручил министерству предпринимательства, торговли и туризма Якутии и административным комиссиям муниципальных образований и городских округов ежедневно проводить контрольно-надзорные мероприятия в развлекательных заведениях и предприятиях общественного питания на предмет соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер и требований, а также на предмет соблюдения требования о приостановлении деятельности ночных клубов (дискотек), караоке-залов и иных аналогичных объектов. К нарушителям будут применяться меры административной ответственности. Предприятия общественного питания, в которых работают танцполы, караоке-залы, также будут привлечены к ответственности, вплоть до закрытия таких заведений.

Более подробно с указом главы Якутии «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» можно ознакомиться здесь.