В УК «Бюджетник» замерзают жители одного из домов — бюджетное отопление, однако

В одной из квартир Якутска до сих пор нет отопления.

В Якутске житель квартиры в многоквартирном доме по улице Жорницкого пожаловался через приложение «Госуслуги. Решаем вместе», что в жилом помещении нет отопления с самого начала отопительного сезона. «Управляющая компания не решает вопрос уже 2 месяца», — написал заявитель.

ЦУР Якутии зафиксировал сообщение и направил в управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии.

Ведомство проверило УК «Бюджетник» и подтвердило, что часть элементов системы отопления МКД не прогревается. Выдано предписание об исправлении ситуации до 4 декабря.

Возбуждено административное дело об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

