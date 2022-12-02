Общество
В УК «Бюджетник» замерзают жители одного из домов — бюджетное отопление, однако
В одной из квартир Якутска до сих пор нет отопления.
В Якутске житель квартиры в многоквартирном доме по улице Жорницкого пожаловался через приложение «Госуслуги. Решаем вместе», что в жилом помещении нет отопления с самого начала отопительного сезона. «Управляющая компания не решает вопрос уже 2 месяца», — написал заявитель.
ЦУР Якутии зафиксировал сообщение и направил в управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии.
Ведомство проверило УК «Бюджетник» и подтвердило, что часть элементов системы отопления МКД не прогревается. Выдано предписание об исправлении ситуации до 4 декабря.
Возбуждено административное дело об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
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