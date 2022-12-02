02.12.2022
11:45
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Общество

В УК «Бюджетник» замерзают жители одного из домов — бюджетное отопление, однако

В одной из квартир Якутска до сих пор нет отопления.

В Якутске житель квартиры в многоквартирном доме по улице Жорницкого пожаловался через приложение «Госуслуги. Решаем вместе», что в жилом помещении нет отопления с самого начала отопительного сезона. «Управляющая компания не решает вопрос уже 2 месяца», — написал заявитель. 

ЦУР Якутии зафиксировал сообщение и направил в управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии. 

Ведомство проверило УК «Бюджетник» и подтвердило, что часть элементов системы отопления МКД не прогревается. Выдано предписание об исправлении ситуации до 4 декабря. 

Возбуждено административное дело об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии tsur14

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