В уголовном деле Михаила Мярикянова новый поворот

Верховный суд Якутии 8 августа отменил постановление Якутского городского суда о возвращении уголовного дела прокурору в отношении Михаила Мярикянова, обвиненного в злоупотреблении полномочий вместе с Иваном Кычкиным, Сергеем Немковым и Айталиной Солдатовой — сообщает ИА SakhaNews.

Ранее данное уголовное дело рассматривалось городским судом с 18 октября прошлого года с участием двух прокуроров, и спустя полгода, то есть 20 апреля, а также спустя почти 5 лет после его возбуждения, было возвращено прокурору в связи с тем, что утвержденное обвинительное заключение составлено следователем с нарушениями требований УПК, что исключает возможность постановления судом приговора на основе данного заключения.

Однако Верховный суд республики, рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры и проведя с 23 июня по 8 августа около восьми судебных заседаний, отменил данное решение городского суда, направив дело на новое судебное разбирательство.

Напомним, ранее SakhaNews сообщал, что уголовное дело было возбуждено в 2016 году, его расследование заняло несколько лет, по итогам которого Михаил Мярикянов и еще ряд лиц были обвинены в том, что через кооперативы СКПК «Якутское республиканское кредитное общество» и СКПК «Тойук» выдали займы своим аффилированным предприятиям на 800 млн рублей.

Сам Мярикянов вину не признавал ни на следствии, ни в суде, считая, что уголовное дело было сфабрикованным с целью незаконного захвата его бизнеса: «имущественного комплекса, современных иностранных заводов железобетона».

Действительно, в те же периоды в отношении кооперативов «Якутское республиканское кредитное общество» (ЯРКО) и «Тойук» были возбуждены дела о банкротстве, которые длятся до настоящего времени и не завершены.