В УФСИН Якутии почтили память святителя Иннокентия

Инициатором его проведения стал помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонах Макарий (Золотавин), который рассказал сотрудникам территориального органа об удивительной личности святителя Иннокентия Московского. Затем собравшиеся посмотрели посвященный его жизни документальный фильм «Якутии небесный покровитель». А завершилось событие концертом виртуозных музыкантов из популярного ансамбля «БалАнс».

Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонах Макарий (Золотавин) организовал для сотрудников территориального органа праздничное мероприятие, приуроченное ко дню памяти святителя Иннокентия Московского, покровителя Якутии.

В начале — священник рассказал собравшимся о личности святителя, который более 50 лет своей жизни посвятил проповеди слова Божия на Дальнем Востоке и еще при жизни, за поистине грандиозные просветительские труды был именован «апостолом Сибири и Америки».



Затем сотрудники посмотрели документальный фильм «Якутии небесный покровитель», посвященный жизни святителя Иннокентия. Его автором и ведущим является Епископ Якутский и Ленский Роман. Отметим, что якутская картина стала лауреатом в номинации «Лучший телевизионный фильм региональных телеканалов» фестиваля «Радонеж» и обладателем золотой статуэтки «Орфея» конкурса «ТЭФИ-регион».

Завершилось замечательное событие концертом ансамбля балалаечников «БалАнс» Государственного концертного оркестра Республики Саха (Якутия) под руководством заслуженного артиста Республики Саха (Якутия) Дмитрия Швецова. Участники этого музыкального коллектива вновь продемонстрировали высокий уровень своего мастерства. Благодарные зрители принимали их очень тепло и долго аплодировали после исполнения каждой композиции.