В УФСИН Якутии определили лучшего соцработника

Победителем регионального смотра-конкурса профессионального мастерства стала специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных исправительной колонии № 1 Тохжана Нестерова, которая теперь примет участие во втором этапе конкурса среди представителей территориальных органов ФСИН России.

В УФСИН завершился первый этап смотра-конкурса профессионального мастерства среди социальных работников исправительных учреждений региона. В нем приняли участие старшие специалисты (специалисты) групп социальной защиты осужденных и старшие инспекторы (инспекторы) групп социальной защиты осужденных.

Состязание проведено в целях повышения уровня профессионального мастерства сотрудников и престижа социальной службы уголовно-исполнительной системы в целом, определения наиболее квалифицированных специалистов.

Комиссией проведено оценивание результатов самопрезентации, теоретического тестирования участников состязания и решения ими практических задач.

В результате 1 место присуждено специалисту по социальной работе группы социальной защиты осужденных исправительной колонии № 1 Тохжане Нестеровой, которая теперь примет участие во втором этапе конкурса среди представителей территориальных органов ФСИН России.

Следует отметить, что социальные работники оказывают помощь осужденным в восстановлении и укреплении социально полезных связей, их трудовом и бытовом устройстве после освобождения, а также решают вопросы, связанные с пенсионным обеспечением и оформлением паспортов и иных документов.