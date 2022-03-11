В УФСИН торжественно отметили День работника уголовно-исполнительной системы

В актовом зале Управления проведено торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника уголовно-исполнительной системы.

Начальник УФСИН Василий Седрисев зачитал поздравление директора ФСИН России Аркадия Гостева и поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником. Отметив, что функционирование государственной системы исполнения наказаний в России берет начало с 1879 года, он поблагодарил всех за качественное выполнение служебных задач и пожелал здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов.

За безупречную службу и профессиональные достижения отличившиеся сотрудники и ветераны награждены ведомственными медалями и Почетными грамотами Федеральной службы исполнения наказаний. Также объявлены приказы о присвоении специальных званий.

В завершение мероприятия вниманию присутствующих представлено видеопоздравление сотрудников и ветеранов, коллектива симфонического хора государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко под руководством главного хормейстера Людмилы Шумиловой.