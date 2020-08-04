В УФСИН состоялся онлайн прием осужденных

Сегодня в УФСИН в дистанционном режиме состоялся прием по личным вопросам осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ, в исправительном центре г.Ленска.

В УФСИН в режиме видеоконференцсвязи проведен личный прием осужденных, отбывающих наказание в исправительном центре г.Ленска. На их обращения ответили региональный уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева, старший референт аппарата Уполномоченного по правам человека Евгений Касаткин и руководство УФСИН.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева, заместитель начальника территориального органа Алексей Тарасов, старший референт аппарата Уполномоченного по правам человека Евгений Касаткин, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Анастасия Потапова, начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества Марианна Бурцева.

Вопросы, интересующие осужденных, касались условно-досрочного освобождения, перевода в исправительный центр по месту жительства и других аспектов отбывания наказания.

На все поступившие обращения были даны исчерпывающие ответы и разъяснения.