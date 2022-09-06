В УФСИН состоялась выставка «Дары осени — 2022» среди работников и членов их семей

Осень – это время сбора урожая и разнообразных выставок, ярмарок и конкурсов. Сотрудники УФСИН традиционно провели выставку-конкурс «Дары осени — 2022», в этом году посвященную 100-летию образования ЯАССР и 390-летию со дня образования г. Якутска. В ней приняли участие и члены их семей.

Представители каждого учреждения презентовали овощи из собственных грядок и теплиц, ягоды, домашние заготовки, свежую выпечку. Настоящим украшением праздника стали гигантский подсолнух и забавные утята.

В номинации «Самый большой овощ» лидером стала команда следственного изолятора. Приз за «Лучшее тематическое оформление экспозиции» получила команда лечебно-исправительного учреждения № 5.

Номинация «Самое массовое участие» присвоена сотрудникам исправительной колонии № 1, номинация «Причуды природы» – команде уголовно-исполнительной инспекции.

Самой креативной и получившей награду в номинации «Оригинальный дачный дизайн» признана команда колонии-поселения № 2. Обладателем приза в номинации «Один в поле воин» стала сотрудница исправительной колонии №7 Анфиса Жилкина.

Данное мероприятие позволило сотрудникам и их семьям поделиться опытом в садоводстве и огородничестве, провести досуг с коллегами и семьей и зарядиться позитивными эмоциями.