07.12.2022
16:05
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Общество

В УФСИН состоялась встреча с Общественной наблюдательной комиссией

В УФСИН проведена рабочая встреча по взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией.

В УФСИН состоялась рабочая встреча врио начальника территориального органа Сергея Калиновского с заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии РС (Я) Семеном Яном. На встрече также присутствовали помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Антонина Данилова, начальник отдела собственной безопасности Максим Гусейнов и инспектор отделения социальной и воспитательной работы с осужденными Алексей Никулин.

В ходе диалога обсуждались вопросы о совместной работе по обеспечению прав лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, и их ресоциализации после освобождения.

В завершении встречи Семен Ян отметил, что сотрудники УФСИН всегда готовы к сотрудничеству и выразил надежду на дальнейшее тесное взаимодействие.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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