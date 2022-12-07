В УФСИН состоялась встреча с Общественной наблюдательной комиссией

В УФСИН проведена рабочая встреча по взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией.

В УФСИН состоялась рабочая встреча врио начальника территориального органа Сергея Калиновского с заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии РС (Я) Семеном Яном. На встрече также присутствовали помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Антонина Данилова, начальник отдела собственной безопасности Максим Гусейнов и инспектор отделения социальной и воспитательной работы с осужденными Алексей Никулин.

В ходе диалога обсуждались вопросы о совместной работе по обеспечению прав лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, и их ресоциализации после освобождения.

В завершении встречи Семен Ян отметил, что сотрудники УФСИН всегда готовы к сотрудничеству и выразил надежду на дальнейшее тесное взаимодействие.