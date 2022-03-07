07.03.2022
16:03
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Общество

В УФСИН поздравили сотрудниц с Международным женским днем

В празднично украшенном актовом зале начальник УФСИН Василий Седрисев и сотрудники поздравили представительниц женского пола с Международным женским днем и вручили символизирующие начало весны тюльпаны.

Василий Седрисев сказал о том, что в учреждениях УФСИН наравне с коллегами-мужчинами ответственно и добросовестно несут службу около 350 женщин. Он отметил их высокий профессионализм и образцовое исполнение служебного долга и пожелал праздничного настроения, любви, добра, здоровья.

С концертной программой «Весеннее настроение» перед прекрасной половиной коллектива выступили сотрудники УФСИН и МВД, творческий коллектив ансамбля «БалАнс». В их исполнении прозвучали популярные музыкальные отечественные и зарубежные композиции.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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