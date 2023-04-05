В УФСИН по Якутии проводится проверка по факту смерти Шкурко

УФСИН России по Республике Саха (Якутия) прервал молчание после обструкции в СМИ и телеграм-каналах. Под занавес дня, взорвавшего информационное пространство вестью о смерти арестованного, разослали официальный ответ по электронной почте отдельно взятым редакциям изданий, без указания ФИО обвиняемого.

Ранее о случившемся стало известно arcticpost.ru из проверенных источников, также редакция первой сообщила о задержании за подозрение во взятке и заключении в СИЗО топ-менеджера ПАО «Якутскэнерго» Игоря Шкурко.



«4 апреля в камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным признаков криминальной смерти не обнаружено», — говорится в релизе.

Ни на сайте, ни в своем телеграм канале эту информацию они не опубликовали, а уж тем более не разослали «лишним» редакциям средств массовой информации.

УФСИН Якутии также сообщил, что проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы.