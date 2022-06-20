В День медицинского работника, отмечаемого в России в третье воскресенье июня, в УФСИН чествовали медицинских работников.

Начальник УФСИН Василий Седрисев поздравил всех, кто связал свою судьбу с благородной и нужной профессией, и сказал о том, что эта профессия требует особых нравственных качеств: милосердия и отзывчивости и, в то же время, мужества и готовности рисковать собой.

На мероприятие были приглашены работники Якутской городской клинической больницы № 2: Мария Демидченко, Наталья Бережная, Туйгууна Тээнэ.

В присутствии личного состава Василий Седрисев вручил им Благодарственные письма за оказание практической помощи в реализации комплекса санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, которые позволили не допустить проникновения коронавирусной инфекции в исправительные учреждения.

Медицинские работники УФСИН награждены Почетными грамотами ФСИН России и отмечены Благодарностями Директора ФСИН России.

Особой награды – медали Федора Гааза – удостоились медицинские работники, долгие годы безупречно исполняющие свой долг в исправительных учреждениях. Это Ирина Бушина, Жанна Засохова, Вера Лукина и Нина Третьякова.