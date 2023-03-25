25.03.2023
15:48
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Спорт

В Уфе стартовал чемпионат РФ по мас-рестлингу-2023

В первый день чемпионата медали разыграют мужчины (60, 70, 80, 105 и 125 кг), женщины (55 и 75 кг), юноши (50 и 80 кг), девушки (50 и 70 кг), сообщает тгк «Спорт Якутии»

Начались схватки первого круга соревнований.

Источник: тгк Спорт Якутии

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