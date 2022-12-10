В UFC 282 выступит ученик якутского тренера

Сегодня, 10 декабря (в 10.00 по московскому времени 11 декабря), в UFC 282 выступает восходящая звезда, 17-летний ученик известного якутского бойца, первая ласточка молодого тренера Дмитрия Ушканова, американец Рауль Росас-младший.

Это юное дарование – самый молодой по возрасту участник боев UFC. Он завоевал это право нынче, и мы, жители Республики Саха, рады этому историческому событию. Пожелаем Дмитрию и его подопечному успеха в дебютном бою!

Кто такой Рауль Росас?

Рауль Росас-младший начал заниматься единоборствами в три года

Росас родился 8 октября 2005 года в Мексике, а заниматься боевыми искусствами он начал уже в три года. Изначально Рауль занимался БЖЖ и каратэ, а затем начал подключать ударную технику.

Когда мальчику было пять лет, то он вместе с братом поехал на бой по правилам ММА, на котором выступал их отец. Раулю так понравилась вся эта закулисная кутерьма, чувство клетки, что он многое переосмыслил.

Мальчик начал серьезно относиться к тренировкам. Отец помог ему с боксерской техникой. В 12 лет Рауль вместе с семьей переехал в город Санта-Роза (Калифорния). Уже тогда у перспективного бойца был оранжевый пояс по БЖЖ (до 15-ти лет существуют всего пять поясов: белый, серый, желтый, оранжевый, зеленый).

«Я не был таким ребенком, как все остальные. Я посвятил этому свою жизнь. Я даже не смогу пойти на вечеринку с друзьями, отпраздновать Хэллоуин или что-то другое. Потому что я буду тренироваться в спортзале».

По воспоминаниям Росаса, он провел пару боев на любительском уровне в 15 лет, а затем перешел в профессионалы. Для полноценных тренировок Рауль переехал в Лас-Вегас, но отец по-прежнему принимал непосредственное участие в подготовке сына.

26 ноября 2021 года Рауль дебютировал в промоушене Ultimate Warrior Challenge Mexico и задушил Эдуардо Веласкеса за одну минуту. С ноября 2021 по июнь 2022 года «Проблемный ребенок» оформил пять финишей подряд и попал на радары матчмейкеров UFC.

«Мне говорили, что я не могу драться всю жизнь. Я хочу заработать немного денег, инвестировать в бизнес, построить зал, чтобы в нем занимались дети. Я хочу сделать что-то хорошее кроме боев».

Рауль не скрывает своих наполеоновских планов – стать самым молодым чемпионом в истории. Рекордсмен UFC Джон Джонс смог стать чемпионом в 23 года. У «Проблемного ребенка» есть пять лет в запасе, чтобы опередить великого полутяжеловеса и установить еще один рекорд. На UFC 282 Росас-младший может сделать первый шаг к своей мечте.

17-летний Рауль Росас-младший подписал контракт с UFC. Это произошло после того, как американец победил соотечественника Мандо Гуттьереса в Претендентской серии Даны Уайта.

Рауль получил контракт с UFC и стал самым молодым бойцом в истории промоушена. Рекорд до сегодняшнего дня принадлежал американцу Чейзу Хуперу, который подписал своё соглашение в 19 лет.

На счету Росаса шесть побед в шести поединках. Примечательно, что ему понадобилось официальное разрешение родителей для того, чтобы провести бой.

Его отец также был бойцом, но имел не лучшую статистику в ММА – одна победа и четыре поражения в не самых известных промоушенах.

А Дмитрия Ушканова мы знаем как успешного бойца, начинавшего свою карьеру в вольной борьбе и боксе, затем добившегося немалых успехов в кикбоксинге и тайском боксе.

Мастер спорта России по кикбоксингу и тайскому боксу.

Родился 15 октября 1984 г. в п. Нюрба Ленинского района Якутской АССР (ныне – г. Нюрба Нюрбинского улуса РС (Я).

Окончил Якутский сельскохозяйственный техникум (2001) и Московский государственный университет сервиса и туризма (2008).

В юности успешно занимался вольной борьбой, учился в Чурапчинской спортивной школе-интернате им. Д.П.Коркина, а также занимался боксом в ДЮСШ №1 г.Якутска под руководством М.Г.Валь, становился чемпионом и призером республиканских турниров по боксу.

С 14 лет начал тренироваться по кикбоксингу (Андрей Васильевич Алексеев), с 1999 г. начал тренироваться по тайскому боксу в спортивном клубе «Мохсогол» (МСМК Алексей Юрьевич Уваров). В 2001-2003 гг. тренировался под руководством Марка Ионовича Мельцера в спортивном клубе «Китэк» (Москва).

Кикбоксинг:

Чемпион и призер многих республиканских и всероссийских соревнований.

Чемпион РС(Я) среди юношей (1998) и юниоров (1999).

Чемпион Международного турнира «Кожаный фут» (Подольск, 2000).

Чемпион Европы WAKO (Италия, 2002).

Серебряный призер чемпионата мира WAKO (Белград, Югославия, 2001).

Тайский бокс:

Чемпион первенства России (Санкт-Петербург, 2001).

Серебряный призер чемпионата России (Калининград, 1999).

Бронзовый призер чемпионата Азиатского региона России (Ангарск, 1999).

Бронзовый призер чемпионата Европы IFMA (Одесса, Украина, 2000).

Серебряный призер чемпионата Центральной Европы (Калининград, 2000).

Обладатель Кубка мира IFMA (Бангкок, Таиланд, 2000).

Интерконтинентальный чемпион по тайскому боксу среди профессионалов по версии WMC (Якутск, 2001).

Победитель матчевой встречи «Сборная мира против сборной США» (Бангкок, Таиланд).

Обладатель Кубка мира среди профессионалов (Бангкок, Таиланд, 2003).

Чемпион мира по тайскому боксу среди профессионалов (2002).

Победитель чемпионата мира по боевым искусствам USKBA (Нью-Джерси, США, 2004).

В 2003-2013 гг. жил и тренировался в Таиланде, успешно выступал на международном уровне среди профессионалов по тайскому боксу. Выступал на известных стадионах Тайланда «Лумпини», «Патонг», «Раджадамнерн», «Channel 7» и др. Участник и победитель международных турниров среди профессионалов в Таиланде, Камбодже, Гонконге, Канаде и т.д.

Снимался в известном таиландском фильме «Прекрасный боксёр», играл знаменитого японского бойца Ямада (2003).

С 2011 г. выступал в ММА, участник и победитель международных турниров среди профессионалов MFP.

2011 г. открыл в Якутске свой тренировочный центр «Новая Эра», тренировал детей и взрослых по тайскому боксу и ММА. Организатор международных турниров по тайскому боксу и ММА «Новая Эра».

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, чемпион и призёр турниров в Канаде.

Входил в Десятку лучших спортсменов Республики Саха (2001).

Награждён знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть» (2003).

Долгое время жил и тренировался в США, ныне проживает и работает тренером боевых единоборств в Торонто (Канада), его ученик 17-летний Рауль Росас-младший является самым молодым бойцом в истории UFC (10 декабря 2022 г. он выступит в UFC-282).