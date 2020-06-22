В Удачный придет природный газ

В Мирнинском районе началась реализация проекта строительства газопровода-отвода с автоматической газораспределительной станцией в п. Айхал к городу Удачный.

Для того чтобы газ пришел в Удачный, нужно перевести котельное оборудование города и ряд объектов АЛРОСА с электрической энергии на природный газ. Для этого будет построен газопровод-отвод от магистрального газопровода Таас-Юрях-Мирный-Айхал протяженностью почти 60 км.

«Проект включает строительство газораспределительной станции, внутригородских газовых сетей к объектам газопотребления, газовых котельных, газовых калориферных для нагрева шахтного воздуха подземного рудника «Удачный». Также будут реконструированы тепловые сети Удачного», — рассказал Алексей Иванищев, генеральный директор ООО «Айхалтрансгаз».

Сегодня ведется работа по разработке проектов на газопровод-отвод и автоматической газораспределительной станции. Ленским отделением УМТС получена первая партия труб в количестве 27 000 метров, изготовленных на Выксунском металлургическом заводе (Нижегородская область).

«Газопровод предназначен для транспортировки горючей смеси, относящейся к категории опасных веществ. Данные обстоятельства требуют особых материалов, поэтому к ним предъявляются повышенные требования. Первую часть от первой партии труб получили 18 июня. Поставка второй партии труб в количестве 30 000 метров ожидается в 2021 году. В организации этих работ принимают участие работники УМТС, АЛРОСА-Лена, Алмаздортранс», — отметил Станислав Малюков, руководитель аттестационного пункта АЛРОСА-Газ.

Сегодня теплоснабжение и горячее водоснабжение Удачного осуществляются с помощью электрической энергии. При этом существующая электросетевая инфраструктура не обеспечивает надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Газификация Удачного приведет к снижению стоимости тепловой энергии в городе и послужит социально-экономическому развитию территории.

Подвести голубое топливо АЛРОСА-Газ планирует к началу отопительного сезона 2023 года. Всего на реализацию проекта будет направлено около 5,8 млрд рублей.