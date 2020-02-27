27.02.2020
14:18
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Происшествия

В Удачном загорелось административное здание

Нарядом вневедомственной охраны около шести часов утра был получен сигнал с пульта централизованной охраны о срабатывании пожарной сигнализации в административном здании по улице Мира, сообщила в четверг пресс-служба управления Росгвардии.

Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы увидели, что из окна с правой стороны от главного входа валит густой дым. О возгорании сразу были проинформированы экстренные службы. При внешнем осмотре административного здания росгвардейцы не обнаружили следов проникновения. Они заблокировали дверь запасного выхода во избежание дальнейшего распространения огня и оцепили территорию до приезда пожарного расчета. 

Ущерб и площадь пожара устанавливаются.  Пострадавших нет.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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