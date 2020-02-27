В Удачном загорелось административное здание

Нарядом вневедомственной охраны около шести часов утра был получен сигнал с пульта централизованной охраны о срабатывании пожарной сигнализации в административном здании по улице Мира, сообщила в четверг пресс-служба управления Росгвардии.

Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы увидели, что из окна с правой стороны от главного входа валит густой дым. О возгорании сразу были проинформированы экстренные службы. При внешнем осмотре административного здания росгвардейцы не обнаружили следов проникновения. Они заблокировали дверь запасного выхода во избежание дальнейшего распространения огня и оцепили территорию до приезда пожарного расчета.

Ущерб и площадь пожара устанавливаются. Пострадавших нет.

